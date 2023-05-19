Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев отметил наращивание сил НАТО у российских границ
Мир
Оппозиция попыталась прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси после рейса из Москвы
Политика
Патрушев указал на невыполнение требований РФ в рамках продления зерновой сделки
Общество
Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты из Тбилиси в Москву
Общество
Уровень доверия россиян Путину составил более 80%
Общество
Патрушев заявил о причастности США к убийству Татарского и покушению на Прилепина
Мир
Премьер-министр Грузии указал на нежелание страны следовать политике ЕС
Мир
Патрушев назвал поставку ракет Storm Shadow Украине противоречащей нормам
Армия
«РВ» сообщила о взятии российскими силами укрепрайона «Домино» в Артемовске
Мир
В парламенте Литвы намерены обсудить переименование России в Московию
Армия
В ЛНР сообщили о переброске резервов ВСУ к Артемовску из-за высоких потерь
Армия
Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО
Общество
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Сюжет:

В Кремле заявили об отсутствии планов «реабилитировать пионерию»

Песков: в России не планируют «реабилитировать» пионерское движение
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не планируют «реабилитировать» пионерское движение, рассказал 19 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, заданный по случаю дня, когда в СССР отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

«Мне неизвестно о том, чтобы кто-то говорил о необходимости реабилитации [пионерского движение]. Что реабилитировать? Сама организация прекратила существование в свое время, страна развивается, появляются новые организации, порой со схожими задачами, схожим видением», — сказал Песков в ходе брифинга.

По его словам, память о пионерии хранят те, кто считает это нужным, однако в настоящее время в России появились современные молодежные организации. На вопрос о том, был ли Песков сам пионером, он дал положительный ответ.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что название «Движение первых» для нового формирования дети выбрали сами.

Гранты возможного: «Движению первых» добавят финансирования
Правительство одобрило включение главной детской организации страны в список получателей госсубсидий

Ранее в этот день стало известно, что движение детей и молодежи сможет претендовать на получение субсидий и грантов, помимо бюджетного финансирования. Такую инициативу Минпросвещения поддержали в правительстве. В беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что формирование сможет предоставлять гранты и субсидии своим региональным отделениям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, развивающим молодежные проекты.

«Движение первых» — это добровольная, самоуправляемая общероссийская общественно-государственная организация. Закон о российском движении детей и молодежи был принят в июле 2022 года. Наблюдательный совет движения возглавил президент России Владимир Путин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023