В Кремле заявили об отсутствии планов «реабилитировать пионерию»

В России не планируют «реабилитировать» пионерское движение, рассказал 19 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, заданный по случаю дня, когда в СССР отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

«Мне неизвестно о том, чтобы кто-то говорил о необходимости реабилитации [пионерского движение]. Что реабилитировать? Сама организация прекратила существование в свое время, страна развивается, появляются новые организации, порой со схожими задачами, схожим видением», — сказал Песков в ходе брифинга.

По его словам, память о пионерии хранят те, кто считает это нужным, однако в настоящее время в России появились современные молодежные организации. На вопрос о том, был ли Песков сам пионером, он дал положительный ответ.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что название «Движение первых» для нового формирования дети выбрали сами.

Ранее в этот день стало известно, что движение детей и молодежи сможет претендовать на получение субсидий и грантов, помимо бюджетного финансирования. Такую инициативу Минпросвещения поддержали в правительстве. В беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что формирование сможет предоставлять гранты и субсидии своим региональным отделениям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, развивающим молодежные проекты.

«Движение первых» — это добровольная, самоуправляемая общероссийская общественно-государственная организация. Закон о российском движении детей и молодежи был принят в июле 2022 года. Наблюдательный совет движения возглавил президент России Владимир Путин.