«Движение первых» сможет претендовать на получение грантов и субсидий

Движение детей и молодежи сможет претендовать на получение субсидий и грантов, помимо бюджетного финансирования. Такую инициативу Минпросвещения поддержали в правительстве. Организация также будет иметь право предоставлять эти средства в региональные отделения, юрлицам и ИП, которые развивают молодежные проекты.

Дополнительные средства помогут расширить спектр активностей, которые движение предлагает детям, и привлечь больше участников.

Проект наделяет движение детей и молодежи полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Так, оно сможет предоставлять гранты и субсидии своим региональным отделениям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, развивающим молодежные проекты, пояснил он.

Как рассказала председатель научно-методического совета «Движения первых», сенатор Совета Федерации Любовь Глебова, получение грантов — это еще один источник формирования бюджета для движения.

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Гранты возможного: «Движению первых» добавят финансирования