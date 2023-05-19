Правила энтитета

Лидер боснийских сербов Милорад Додик на следующей неделе собирается в Москву. При этом, как сообщил сам политик, во время визита он планирует встретиться с Владимиром Путиным. Боснийские сербы составляют большую часть населения Республики Сербской. Это один из энтитетов составного государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства состоит из мусульманско-хорватской федерации, населенной преимущественно бошняками (босницы-мусульмане) и в меньшей степени хорватами.

По заявлениям властей Республики Сербской, визит обусловлен необходимостью обсуждения важных геополитических вопросов и совместных экономических проектов сторон. Стоит отметить, что в данном случае эти слова несут конкретную смысловую нагрузку, поскольку в свете конфликта на Украине жесткое давление продолжает оказываться не только на Сербию, но и на силы, поддерживающие ее и следующие в фарватере внешней политики Белграда.

Это как раз касается Республики Сербской. Баня-Лука, как и Белград отказывается от введения антироссийских санкций, прекращения контактов с Москвой и прочих ограничительных мер. В этой связи возникла необходимость обсудить актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества и в очередной раз продемонстрировать западным коллегам свои намерения поддерживать сложившиеся отношения с Россией.

Интерес к визиту вызван еще и тем, что в последнее время из Баня-Луки всё чаще можно услышать заявления Милорада Додика о желании выхода энтитета из состава БиГ. Следует признать, что запрос среди сербского населения на отделение от Боснии и Герцеговины и на дальнейшее возможное объединение с Сербией действительно существует, и он немаленький. Другой вопрос — такой сценарий пока представляется достаточно маловероятным в виду напряженной геополитической обстановки не только на Балканах, но и в Европе в целом.

Также не вызывает сомнений тот факт, что подобные попытки (к слову, вполне законные путем референдума) боснийских сербов высказаться относительно своего самоопределения будут крайне негативно восприняты ЕС и США. Последние, в свою очередь захотят любыми способами помешать этому процессу, поскольку в их интересы не входит ни укрепление «сербского мира» на Балканах, ни тем более расширение границ современной Сербии.

Сербский вопрос, а именно разделение сербского народа на Балканах, который после распада Югославии оказался «разбросанным» по разным частям не только бывших республик СФРЮ, но и всего региона в целом, по-прежнему остается одной из главных проблем.

На фоне готовящегося визита на Западе всё чаще выдвигают конспирологические теории относительно якобы «сговора» Милора Додика с Владимиром Путиным. В западных столицах усматривают в этой поездке намерения лидера Республики Сербской будто бы заручиться поддержкой Москвы в отделении от Боснии и Герцеговины. Ведь расширение «сербского мира» на Западе считают серьезным вызовом для современных Балкан и проявлением империализма.

Милорад Додик отмечает, что едет в Москву, потому что считает назревшим вопрос о трансформациях современного миропорядка и геополитических пертурбациях. По его словам, вопросы о поставках какого-либо оружия или военного сотрудничества не находятся на повестке. Он подчеркнул, что хочет обсудить «мир в будущем», вопросы экономического, гуманитарного и культурного характера.

В этой связи стоит напомнить, что в РФ и на сегодня работает и проживает немалое количество сербов, в том числе выходцев не только из Сербии, но и из Республики Сербской. А Милорад Додик — один из немногих современных европейских политиков максимально прямо и открыто говорит о дружественных отношениях с Россией (конкретнее того же президента Сербии Александра Вучича, который пытается сохранить политику маневрирования между РФ и Западом).

Крайне вероятно, что одной из ключевых тем обсуждения во время переговоров станут цены на поставки природного газа в Республику Сербскую, которая продолжает получать его в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок, связанных с нынешней рыночной конъюнктурой. При этом еще в октябре прошлого года Додик сказал, что строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из РФ станет приоритетом новых властей Республики Сербской.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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