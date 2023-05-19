Элементарно, Станиславский: на экраны вышел фильм о жизни московских притонов

На экраны страны вышел новый фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». «Известия» выясняли, чем эта картина выделяется в общем потоке киноновинок и почему в обществе вновь возник запрос на положительных героев.

Театральный детектив

Осенью 1902 года великий российский режиссер Константин Станиславский готовил к постановке в Московском художественном театре пьесу «На дне». И хотя автор пьесы, Максим Горький, хорошо знал изнутри жизнь нижегородских жуликов и босяков, рафинированному Станиславскому недостаточно было писательских пояснений. Чтобы прочувствовать атмосферу пьесы и вжиться в роль Сатина, которую Станиславский исполнял сам, ему требовалось окунуться в атмосферу подлинного российского дна. Лучше всего для знакомства с нею подходила московская Хитровка, а проводником по этому знаменитому на всю Москву злачному месту вызвался быть столичный репортер, знаток городских трущоб Владимир Гиляровский. Экскурсия, в которой принимали участие режиссер Владимир Немирович-Данченко и художник Виктор Сомов, удалась, хотя под конец Гиляровскому пришлось спасать МХАТовцев от хитровских уголовников. Почти век спустя знаменитый российский режиссер Карен Шахназаров взял эту историю, соединил ее с воспоминаниями Гиляровского и детективными рассказами Конан Дойла — и представил российской публике приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех».

По словам самого Карена Шахназарова, фильм стал воплощением его мечты о фильме легкого жанра. Режиссеру давно хотелось снять приключенческое кино — с детективной интригой, погонями, драками, роковыми красавицами и таинственными злодеями. Но кино получилось сложнее и многослойнее, нежели обычный костюмированный детектив. Наряду с криминальной загадкой, которую раскручивает пара самодеятельных сыщиков — режиссер и репортер, перед зрителями предстают декорации старой Москвы и ее самого зловещего и таинственного района — Хитрова рынка, снятого с максимумом живописных деталей.

Кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех» Фото: Мосфильм

По словам художника-постановщика Сергея Февралева, тщательная проработка декораций была одной из важнейших задач съемочной группы, поэтому тщательно воссозданы были не только обшарпанные интерьеры ночлежек, но и рыночные ряды, и даже тоннель над Неглинкой. Наконец, стоят внимания и сами детективы-любители — Владимир Гиляровский (Михаил Пореченков) и Константин Станиславский (Константин Крюков), с невозмутимостью истинных Холмса и Ватсона расследующие убийство таинственного индуса и пропажу бесценного сокровища. Одним словом, зрителям точно будет на что посмотреть.

«Хитровка. Знак четырех» — это классический детектив на живописном фоне тщательно воссозданных декораций отечественной истории и культуры, где чеховские сюжеты сплетаются со знаменитой пьесой Горького и увлекательными страницами лучшего бытописателя криминальной Москвы XIX века Владимира Гиляровского. Детективная история в живописном экзотическом антураже — классический рецепт успешного приключенческого фильма. Будем надеяться, что картина Шахназарова знаменует возрождение всегда популярного, но незаслуженно заброшенного российскими кинематографистами жанра.

Исторические ориентиры

В годы, когда общество переживает глобальную переоценку ценностей, когда меняется сама формула его существования, исторические сюжеты пользуются особой популярностью в кинематографе. И это неудивительно. Анализируя свои отношения с прошлым, определяя ориентиры на будущее, мы обращаемся к истокам, осмысливаем опыт предшествующих поколений. Кинематограф же становится зеркалом общественных исканий. Но отражает это зеркало не только историю, но и современность, отвечая на тот запрос, которое общество в состоянии сформулировать в каждый период времени.

Кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех» Фото: Мосфильм

Исторические ленты были популярны у зрителей еще в годы становления российского кино. Не зря первой отечественной художественной лентой, вышедшей на экраны в 1908 году, стала «Понизовая вольница» о Степане Разине. В 1909 году в России сняли «Смерть Иоанна Грозного», в 1910-м — «Петра Великого», в 1911-м — «Оборону Севастополя». В канун Великой Отечественной в советский прокат вышел «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, после которого режиссер приступил к работе над «Иваном Грозным», который публика увидела лишь в 1945-м.

Послевоенные годы, когда на глазах менялась картина мира, завершились взрывом популярности исторических киножанров : новое мироустройство требовало осмысления в свете прежнего опыта человечества. Именно в 1950-е начался расцвет жанра «пеплум» — кинофильмов из жизни Древнего Рима.

Следующий бум исторического кино совпал с новым великим переломом — распадом СССР и последовавшим сломом двуполярного мира. Эпоха вновь приходила с оглядкой на прошлое — как давнее, так и относительно близкое. Старт новой волне фильмов о прошлом дал, пожалуй, в 1995-м Мел Гибсон в «Храбром сердце», собравшем рекордную кассу и потянувшим за собой целую вереницу исторических драм — от «Гладиатора» до «Жанны Д’Арк» и от «Влюбленного Шекспира» до «Майкла Коллинза».

Кадр из фильма «Храброе сердце» Фото: B.H. Finance C.V.

Не осталось в стороне от мировых трендов и советское кино. Еще во времена СССР зрители с восторгом приняли сериал «Гардемарины, вперед!», давший звездный старт блестящим кинокарьерам Дмитрия Харатьяна и Сергея Жигунова. Сериал ослеплял золотом эполет, шуршанием брабантских кружев и блеском клинков — но уже недалек был мистически-мрачный «Цареубийца», в 1991-м отразивший историю разлома и смерти — не только прежней, но и современной России. Его автором был режиссер Карен Шахназаров.

Звучит гордо

В лихие 90-е Россия тоже упивалась историческим жанром. Но, как положено искусству, исторические фильмы надломленной эпохи стали не столько средством осмысления будущего, сколько материалом для познания прошлого, причем, по большей части, через замочную скважину. Второй фильм Светланы Дружининой о троице неразлучных друзей «Виват, гардемарины!» продемонстрировал пьянство и распутство наследника российского престола Петра Федоровича. «Царская охота» Виталия Мельникова подробно рассказывала об интимной неразборчивости Екатерины II и фаворитов российской императрицы. «Царевич Алексей» (1997) повествовал о том, как дворцовые интриги погубили богобоязненного и глубоко порядочного сына императора Петра, вся вина которого заключалась в неприятии жестокости и беспринципности царедворцев. Наибольшей популярностью пользовались, однако, картины о ближайшем прошлом. Только в 1990 году вышли «Враг народа — Бухарин» Леонида Марягина, «Николай Вавилов» Александра Прошкина, «Похороны Сталина» Евгения Евтушенко (великого поэта, оказавшегося довольно тенденциозным режиссером). Эпоха культа личности, которую общество получило возможность осмыслять и анализировать, на десятилетия вперед задали вектор «исторической чернухе» на экранах.

Лишь в 2010-х ситуация начала меняться. Экранизированные криминальных хроники всех эпох довольно быстро потеряли еще недавно массовую популярность. Новое время требовало новых героев и, в который раз, нового осмысления истории. Российский зритель устал стыдиться своей страны. Он хотел ею гордиться.

Кадр из фильма «Курьер» Фото: Мосфильм

Есть спрос — будет и предложение. Примечательно, что именно Карен Шахназаров, еще со времен «Курьера» умевший чутко уловить веяния времени, встал у истоков нового исторического кино. Его «Белый тигр» (2012), мистическая история об эпической битве советского солдата с немецким танком — не только военная драма, но и притча о величии человеческого духа в противостоянии вселенскому злу. Десятилетие стало временем возрождения военного кино, связанного традицией с советским кинематографом: «Сталинград», «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Т-34» — фильмы о Великой Отечественной собирали залы, напоминая зрителю о величественных и трагичных страницах истории страны. Столь же популярными оказывались фильмы о героях спорта: «Лев Яшин: Вратарь республики», «Легенда номер 17», «Движение вверх»... Новое российское кино перестало быть паноптикумом кровавых монстров. Российским зрителям больше не приходилось стыдиться своей истории.

«Хитровка. Знак четырех» — это новое историческое кино для России. Теперь уже никому не нужно доказывать, что можно с уважением смотреть в собственное прошлое, и с уверенностью — в будущее. Настало время вспомнить, что костюмные исторические картины — это еще и увлекательно, захватывающе, интересно. Ведь в былые эпохи, как и сегодня, в России жили не только герои и злодеи, но и роковые красотки, пронырливые находчивые репортеры, театральные гении, суровые полицейские, нищие, богатеи, сыщики и воры. И правила при этом были теми же, что и сегодня: сыщик ищет жулика, кто смел, тот и съел, а человек — это звучит гордо.

Наконец-то.