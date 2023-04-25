Откликнулись на «Вызов»: посещаемость кинотеатров выросла в два раза

По данным ЕАИС, фильм с Юлией Пересильд в главной роли в первые дни проката заработал 423,5 млн рублей. Новинка не оставила шансов голливудскому блокбастеру «Джон Уик 4», который собрал в эти выходные всего 25 млн. Ниже ожиданий выступил детективный триллер «Мизантроп», касса ленты составила 13,7 млн — третье место. «Известия» подводят итоги минувшего уикенда.

Хьюстон, у нас нет проблем

Согласно ЕАИС, «Вызов» смог подстегнуть интерес зрителей — посещаемость кинотеатров выросла в два с лишним раза (с 0,8 млн до 1,7 млн человек). Из них подавляющее большинство (1,2 млн) выбрало именно космическую новинку. Второй фильм по посещаемости — «Джон Уик 4». Но на него сходило всего 66,5 тыс. человек, что даже близко не дотягивает до показателей «Вызова». Остальные картины даже не смогли преодолеть рубеж в 50 тыс. зрителей.

Как рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, «Вызов» может рассчитывать и на большую кассу.

— У фильма отличные «сарафан» и рекламная кампания, которая только набирает обороты. В ближайшее время релизу покорится планка в половину миллиарда, далее фильм ворвется в майские праздники, где приумножит кассу, — прогнозирует эксперт.

«Вызов» Клима Шипенко с отрывом лидирует по всем показателям. Наполняемость залов составляет 26 человек, а средняя наработка — 8,8 тыс. рублей. А по числу сеансов новинка обгоняет серебряного призера почти в 12 раз (4,1 тыс. против 47,6 тыс. показов).

Четыре недели подряд первую строчку топа ЕАИС удерживал «Джон Уик 4», но его показатели неуклонно шли вниз. За прошедшие выходные картина собрала 25 млн рублей, чем обеспечила себе вторую строчку рейтинга. Согласно ЕАИС, на один показ приходило по 16 человек, а средний заработок с сеанса составил почти 6 тыс. рублей. В сравнении с премьерным уикендом, цифры «Уика» снизились почти в два раза, но, как считает Ольга Зинякова, боевик с Киану Ривзом еще себя не исчерпал.

— «Уик» сможет заработать и в майские праздники — у боевика фактически нет конкурентов в своем жанре, «сарафан» хороший, плюс народная любовь к Ривзу привлечет новых зрителей, — полагает глава «КАРО».

Общие сборы «Джона Уика» составляют 786 млн рублей, и до миллиарда он вряд ли дотянет, но за майские праздники с большой вероятностью лента преодолеет рубеж в 800 млн.

«Вызов» вне конкуренции

«Мизантроп» Дамиана Сифрона показал скромный результат — в премьерный уикенд триллер заработал всего 13,7 млн рублей. Как считает Ольга Зинякова, основная причина слабого старта — серьезная конкуренция и недостаточный маркетинг.

— Понятно, что сейчас всё внимание приковано к холдоверу. Плюс «Мизантроп» не добил до целевой аудитории проекта. Налицо ограниченность инструментов коммуникации с молодежной аудиторией, которую очень сложно покрыть за счет доступных соцсетей, — объяснила эксперт «Известиям».

На прошедших выходных количество сеансов «Мизантропа» держалось на уровне 3,9 тыс., а посмотрело его 37,3 тыс. человек. При этом на один показ ходило в среднем по 10 человек, а наработка составила по 3,5 тыс. рублей, хотя по количеству сеансов триллер близко к «Джону Уику» (у боевика их было 4,1 тыс.).

У «Котов Эрмитажа» всё стабильно — семейный мультфильм поднялся с пятой на четвертую строчку рейтинга, заработав 12 млн рублей (на 4 млн меньше, чем в период с 12 по 16 апреля). По средней наработке и наполняемости залов анимационная лента обгоняет бронзового призера — по 3,7 тыс. рублей и 15 человек соответственно. А вот картина Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», которая держалась примерно на одном уровне с «Котами», спустилась с четвертой на девятую позицию, собрав 6 млн рублей.

Еще одна новинка минувшего уикенда, показавшая скромные результаты, — хоррор «Гремлины: Хранители леса». Картина боролась за зрителей с другим ужастиком — «Паранормальные явления. Отель призраков», но, видимо, аудиторию больше интересовал «Вызов». «Гремлины» расположились на десятой строчке топа, заработав 4,8 млн рублей. В среднем на один показ ходило всего семь человек, это один из самых низких показателей (ниже только у «Русского креста» — шесть зрителей).

Мир, кино, май

На майские праздники кинотеатры ожидают еще больше зрителей. Чтобы удовлетворить интересы аудитории, в прокат выйдет более 20 картин. По словам Ольги Зиняковой, россиян ждет абсолютное жанровое разнообразие.

— В праздники кинотеатры покажут военную драму по тексту советского классика Мустая Карима «Помилование», музыкальное фэнтези для всей семьи «Волшебная флейта», ужас «Возрожденные», байопик «Безос», анимацию «Яга и книга заклинаний», экшен-триллер «Банды Парижа», а также комедию «Юра Дворник» с Идой Галич и Гошей Куценко, — рассказала она «Известиям»

Фанатов Джеки Чана ждет абсурдная комедия «Кунг-фу жеребец», а звезда «Джокера» Хоакин Феникс вернется на экраны с драмеди «Все страхи Бо». Так что на начало мая приходится много перспективных релизов и зрителям будет из чего выбрать.