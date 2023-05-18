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Верховный суд РФ разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Добровольная сдача военнослужащего в плен, если он не предпринимал никаких действий во избежание этого, является преступлением. Об этом свидетельствует постановление пленума Верховного суда России, опубликованного на сайте судебного органа 18 мая.

В пленуме разъяснили, что военный должен сопротивляться противнику, чтобы избежать пленения, даже если он находится в отрыве от своей воинской части или подразделения и в полном окружении.

Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, отметили в суде. Если же военнослужащий был не способен сопротивляться по своему физическому состоянию, например при тяжелом ранении или контузии, в таком случае его действия не будут нарушать законодательство.

Если же боец сдался в плен с целью перейти на сторону противника, его необходимо судить в рамках закона о госизмене. Военного, который добровольно сдался в плен впервые, могут освободить от уголовной ответственности только при наличии некоторых условий, таких как принятие мер для своего освобождения, несовершение во время пребывания в плену других преступлений, возвращение в часть или к месту службы.

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