На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ

На лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Дата заседания по делу пока не назначена.

В суде уточнили, что штраф для физических лиц по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), по которой на Гребенщикова заведен протокол, может составлять до 50 тыс. рублей.

На данный момент музыкант живет и выступает за границей.

Ранее, 12 января, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что направит в СК РФ просьбу проверить высказывания Гребенщикова на предмет содействия терроризму. Он добавил, что в словах артиста также просматриваются признаки дискредитации ВС РФ, возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства.