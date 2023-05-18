Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

В некоторых районах Москвы введен карантин из-за выявленных случаев птичьего гриппа. Это следует из соответствующего указа «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы» от 18 апреля.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», — написано в распоряжении.

Известно, что эпизоотическим очагом являются Борисовский пруд и Бесединское шоссе на юге Москвы.

Районами, находящимися под угрозой распространения этой инфекции, являются Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Царицыно и другие.

В связи с ограничительными мерами на территории эпизоотического очага запрещены все действия, связанные с птицами, например лечение птиц, ввоз и вывоз птицы и яйца, убой птиц, выгул птиц, снятие пера и пуха с птиц и прочее.

В угрожаемой зоне запрещены проведение сельскохозяйственных ярмарок и иных мероприятий, связанных с массовым скоплением птиц и животных иных видов.

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.