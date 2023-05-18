В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине

Россия никогда не создавала препятствия для выхода турецких судов, который были заблокированы в портах Украины. Об этом сообщили в четверг, 18 мая, в МИД РФ.

«Со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было», — сказали ТАСС в министерстве.

Кроме того, РФ с самого начала была готова оказать содействие мирному проходу судов Турции в черноморских водах, проблемы возникли со стороны Киева, добавили в ведомстве.

Таким образом российское министерство дало ответ на появившиеся в СМИ высказывания турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Он заявил, что получил от российского коллеги Сергея Лаврова уведомление о разрешении «на выход из портов Украины шести турецких судов, «застрявших» там с начала проведения Россией спецоперации».

О том, что Киев не выпускает из своих портов десятки судов Турции, стало известно в марте прошлого года. 11 мая Лавров заявил о блокировке кораблей с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Также он указал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

15 мая того же года в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, хотя порты заблокированы Украиной. В ответ на это на следующий день в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки и о многом другом.