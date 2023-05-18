Памела Андерсон снялась в документальном фильме о Бриджит Бардо

Британская компания по созданию телевизионного контента Fremantle приобрела права на прокат документального фильма о французской звезде кино Бриджит Бардо. Об этом сообщает издание Deadline 18 мая.

Известно, что в фильме снялась американская актриса Памела Андерсон.

Фильм получил название «Бардо» и будет транслироваться в конце 2023 года на канале TF1. Известно, что хронометраж кинокартины составит 90 минут, фильм снят при совместной работе студий Featuristic Films и Timpelpictures.

Уточняется, что цель киноленты — раскрыть подлинную историю жизни «музы величайших художников», которую часто неправильно понимали.

88-летняя Бриджит Бардо — одна из первых французских актрис, добившихся мирового успеха. Наибольшую известность ей принесли фильмы «И Бог создал женщину», где она сыграла Жюльетт и «Истина», где Бардо предстала в роли Доменик.

С начала 1970-х завершила карьеру в кино и стала активисткой движения за права животных, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 10 февраля прошлого года, режиссер Даниэль Томпсон рассказала, что Бардо вернется в кино как героиня телесериала «Б.Б.», посвященного ее молодости. На роль Бардо выбрана 22-летняя актриса, но ее имя держится в тайне. Фильм будет состоять из шести эпизодов по 52 минуты каждый.