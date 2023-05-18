На выходных в Москве ожидается похолодание на 7 градусов
В Москве в выходные дни 20 и 21 мая температура воздуха понизится на 7 градусов, атмосферное давление не поменяется. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 18 мая.
В субботу и воскресенье в столице ожидается +17...+19 градусов днем и +7...+10 градусов ночью. Это нормальные климатические значения для мая, однако, как отметил синоптик, эмоционально будет казаться, что на улице стало очень прохладно.
По его словам, такое существенное понижение температуры связано с переходом к западному холодному антициклону.
При этом в пятницу, 19 мая, москвичам стоит ожидать кратковременный дождь.
«Начиная с понедельника (22 мая. — Ред.) — медленное, очень медленное повышение температуры. В понедельник и вторник температурный фон -— от 18 до 23 градусов тепла», — сказал Вильфанд в беседе с «Интерфакс».
Ранее в этот день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин назвал регионы, где будет самая теплая погода на эти выходные. Так, среди городов-миллионников в выходные жара ожидается в Ростове-на-Дону и Волгограде.