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Автор «Уральских пельменей» Истомин погиб в зоне проведения СВО

E1: автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне проведения спецоперации
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Фото: youtube.com
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В зоне проведения спецоперации погиб автор юмористического коллектива «Уральских пельменей», 55-летний бард Игорь Истомин, сообщил 18 мая портал E1 со ссылкой на его подругу Лейлу Расулову.

Музыкант в 2022-ом отправился участвовать в боевых действиях в качестве добровольца, однако спустя некоторое перестал выходить на связь. Его признали пропавшим без вести.

«Он ничего никому не сказал <...> Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время <...> Отправляли запросы <...> Выяснилось, что он погиб практически год назад», — рассказала Расулова.

Истомина похоронили в Екатеринбурге, у него остались жена и двое детей.

В начале мая принимавший участие в написании сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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