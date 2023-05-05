В Артемовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

Принимавший участие в написании сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом 5 мая сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Во время штурмовых действий в Артемовске погиб сценарист Леонид Корин. Он воевал в составе ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца», — цитирует собеседника ТАСС.

Известно, что Корин был также одним из сценаристов фильма «Лед». Кроме того, он принимал участие в создании сериалов «Литейный», «Семейный детектив» и «Последний мент».

Хорошо знавший Корина режиссер и продюсер Павел Дроздов в разговоре с «Известиями» отметил, что никто из знакомых сценариста не знал, что он добровольно отправился в зону конфликта. С Кориным он познакомился в Санкт-Петербурге в Государственном институте кино и телевидения.

«Он был очень хорошим человеком с ясной жизненной позицией. На него всегда можно было положиться. О том, что он собирается ехать воевать в зону спецоперации, он никому не говорил, поэтому я ничего об этом не знал», — рассказал Дроздов.

4 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Вместе с тем группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.