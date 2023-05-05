Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США
Мир
Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского
Мир
В Молдавии заявили о готовности запретить ввоз украинского зерна
Общество
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Мир
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии
Мир
Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1
Общество
Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей
Экономика
«Ашан» и Metro заявили о намерении остаться в России
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС
Мир
Устроивший стрельбу в Сербии мужчина задержан
Общество
Движение открыли по второму железнодорожному пути Крымского моста
Общество
В Московской области выпал снег
Мир
МИД Польши вызвал посла России и передал ноту протеста
Сюжет:

В Артемовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

0
Фото: videoforme.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принимавший участие в написании сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом 5 мая сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Во время штурмовых действий в Артемовске погиб сценарист Леонид Корин. Он воевал в составе ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца», — цитирует собеседника ТАСС.

Известно, что Корин был также одним из сценаристов фильма «Лед». Кроме того, он принимал участие в создании сериалов «Литейный», «Семейный детектив» и «Последний мент».

Дорожная связка: ВФУ не смогли деблокировать трассу в Артемовск
С потерей города в украинской оборонительной линии образуется дыра, которую нечем заполнить, говорят эксперты

Хорошо знавший Корина режиссер и продюсер Павел Дроздов в разговоре с «Известиями» отметил, что никто из знакомых сценариста не знал, что он добровольно отправился в зону конфликта. С Кориным он познакомился в Санкт-Петербурге в Государственном институте кино и телевидения.

«Он был очень хорошим человеком с ясной жизненной позицией. На него всегда можно было положиться. О том, что он собирается ехать воевать в зону спецоперации, он никому не говорил, поэтому я ничего об этом не знал», — рассказал Дроздов.

4 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Вместе с тем группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023