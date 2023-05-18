Леса Алтайского края закроют из-за нашествия сибирского шелкопряда
В лесах Алтайского края проведут ликвидацию сибирского шелкопряда. Мероприятия пройдут с 29 мая по 16 июня. В этот период посещение лесов будет запрещено.
Как пишет altapress.ru, нашествие сибирского и непарного шелкопряда зафиксировали в Алтайском крае летом 2022 года. Во многих районах края из-за гусениц деревья остались без листвы и хвои.
В региональном минприроды заверили, что гусеницы окуклятся, перестанут вредить, а деревья смогут восстановиться и подготовиться к зиме. Специалисты пообещали следить за ситуацией и при необходимости обработать леса в 2023 году.
Накануне, 17 мая, стало известно, что в регионе всё же есть необходимость ликвидировать очаги сибирского шелкопряда. Обработка лесов будет проводиться в Волчихинском, Знаменском, Лебяжинском, Новичихинском и Шипуновском лесничествах.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке порядка 437,6 тыс. га природных территорий поражено различными вредителями. Основные вспышки зарегистрированы в Якутии, где на площади 265,5 тыс. га обнаружен сибирский шелкопряд.