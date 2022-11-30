Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей
Мир
Эстония получит от ЕС €21 млн за оказанную военную помощь Киеву
Мир
Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины
Мир
Президент Нигерии заявил о попадании в Африку использовавшегося на Украине оружия
Мир
МИД Литвы призвал НАТО помочь Украине защитить энергоинфраструктуру
Авто
Renault и Airbus разработают новые аккумуляторы для машин и самолетов
Пресс-релизы
Уикенд документальных фильмов в рамках проекта «Страна.DOC» пройдет в городах России
Новости компаний
ПСБ запустил сервис онлайн-кредитования на платформе «Сравни»
Экономика
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Мир
Разведка Пентагона объявила о создании аналитическо-экспертной группы по КНР
Мир
Тайвань заявил о проблемах с поставками оружия от США
Спорт
Глава IBA предложил провести Международный день бокса на Кубе в 2023 году

Более 260 тыс. га лесов поражены сибирским шелкопрядом в Якутии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 437,6 тыс. га природных территорий поражено различными вредителями на Дальнем Востоке к концу III квартала 2022 года. Основные вспышки зарегистрированы в Якутии, где на площади 265,5 тыс. га обнаружен сибирский шелкопряд.

По данным «Рослесинфорга» «Дальлеспроект», основным видом вредителей в регионах Дальнего Востока являются хвоегрызущие. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Они поразили площадь больше 436 тыс. га. Сибирский шелкопряд считается наиболее опасным вредителем, он распространился на площади 328,7 тыс. га. Помимо Якутии вредителя обнаружили на площади 63,2 тыс. га в Бурятии.

Общая площадь очагов вредителей в 2022 году снизилась на 4%. Пораженность выше фонового показателя отмечается в Мегино-Кангаласском, Амгинском и Намском районах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022