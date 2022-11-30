Более 260 тыс. га лесов поражены сибирским шелкопрядом в Якутии

Порядка 437,6 тыс. га природных территорий поражено различными вредителями на Дальнем Востоке к концу III квартала 2022 года. Основные вспышки зарегистрированы в Якутии, где на площади 265,5 тыс. га обнаружен сибирский шелкопряд.

По данным «Рослесинфорга» «Дальлеспроект», основным видом вредителей в регионах Дальнего Востока являются хвоегрызущие. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Они поразили площадь больше 436 тыс. га. Сибирский шелкопряд считается наиболее опасным вредителем, он распространился на площади 328,7 тыс. га. Помимо Якутии вредителя обнаружили на площади 63,2 тыс. га в Бурятии.

Общая площадь очагов вредителей в 2022 году снизилась на 4%. Пораженность выше фонового показателя отмечается в Мегино-Кангаласском, Амгинском и Намском районах.