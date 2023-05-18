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Опрос показал готовность москвичей потратить на свадьбу до 1 млн рублей

Опрос: жители России готовы потратить на свадьбу от 300 тыс. до 1 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сервис свадебных приглашений WeddingPost.ru выяснил, сколько денег планируют выделить на проведение свадебной церемонии жители разных регионов России и в какие месяцы они предпочитают заключать брак. Итоги исследования имеются в распоряжении «Известий».

Средний праздничный бюджет отличается у жителей разных городов. Чуть больше 32% респондентов готовы потратить на свадьбу до 300 тыс. рублей. Эту цифру чаще всего называли жители Ивановской, Ярославской, Оренбургской, Калининградской областей, Хабаровского края, Республики Хакасия и Башкортостана.

На бюджет до 500 тыс. рублей рассчитывают 30%, среди которых пары из Краснодарского и Алтайского края, Ивановской и Нижегородской областей, республик Татарстан и Марий Эл.

До 700 тыс. рублей на торжество могут позволить себе 16% респондентов — такую цифру называли пары с Дальнего Востока, из Волгоградской и Воронежской областей. И 9% опрошенных на свадьбу планируют потратить до 1 млн рублей: в основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Самары. Больше 1 млн рублей готовы потратить лишь 3% опрошенных, еще 4,6% опрошенных не считали бюджет свадьбы.

Для того чтобы сэкономить, 69% респондентов занимаются организацией свадьбы самостоятельно. Самым сложным молодожены в этом деле считают подбор ресторана, фотографа и видеографа. Также у многих вызывает затруднения оформление приглашений, поиск ведущего и музыкальной группы, подбор платья для невесты и костюма для жениха.

20% молодых людей просят помочь им в организации торжества друзей и родителей. Только лишь 11% прибегают к помощи профессиональных организаторов свадеб.

Почти 90% респондентов отметили, что собираются проводить свадьбу летом. 70% из них хотели бы устроить ее в июле или августе. В сентябре торжество готовы организовать 6% опрошенных.

Респонденты также рассказали, как они представляют организацию праздничной церемонии. 85% ответили, что в свадебном оформлении лучше руководствоваться личным предпочтениями, а не модой. Более половины опрошенных (54%) предпочитают в оформлении минимализм.

По словам сооснователя WeddingPost.ru Марии Кузнецовой, минимализм — очень популярное течение в свадебной индустрии.

«Этот стиль позволяет сфокусировать внимание на содержании, а не на внешних атрибутах: минимум информации — максимум внимания к паре. Минимализм можно адаптировать к любым стилям: рустик, бохо и другим. Он идеально вписывается во все стилевые решения и ассоциируется с элегантностью, чистотой и изысканностью, а также понятен гостям разных поколений», — подчеркнула она.

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Ранее, 7 февраля, глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева рассказала «Известиям» о том, как правильно попросить руки возлюбленной. В первую очередь, по ее словам, необходимо правильно выбрать кольцо и не перепутать помолвочное и обручальное. Во-вторых, следует выбрать место с подходящей атмосферой, которая будет наиболее приятна избраннице, где в итоге и будет сделано предложение.

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