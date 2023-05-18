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Toyota запланировала возродить культовую модель Celica
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Toyota запланировала возродить культовую модель Celica

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Фото: Toyota
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Глава компании Toyota Кодзи Сато сообщил о желании возродить культовую спортивную модель Celica. Эти планы могут стать первым проектом, созданном при новом президенте корпорации, сообщает 17 мая портал BestCarWeb.

По словам экспертов, если Celica действительно появится в современной модельной линейке Toyota, то это однозначно должен быть электрический спорткар. Представители японской компании прокомментировали заявление Сато, сообщив, что новый президент Toyota сосредоточен на развитии уже существующего модельного ряда спортивных машин GR.

Toyota производила модель Celica с 1970 года по 2006 год ― за это время спортивное купе сменило семь поколений.

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10 мая Toyota Motor сообщила о планах увеличить в 2023 году операционную прибыль на 10%, до $22,2 млрд, благодаря растущим продажам электромобилей на фоне отступающего дефицита микросхем.

Автопроизводитель намеревается увеличить долю производимых электромобилей. Таким образом, японская компания планирует продать 202 тыс. электрифицированных Toyota и Lexus в финансовый период с марта 2023 года до марта 2024 года.

Для сравнения: за то же время в прошлом году производитель продал 38 тыс. электромобилей, что в пять раз меньше заявленного плана. Также Сато напомнил, что Toyota Motor Corp представит 10 новых электромобилей к 2026 году, а объем продаж электрокаров к этому моменту достигнет 1,5 млн машин.

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