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Toyota планирует увеличить прибыль на 10% за счет электрокаров

Reuters: Toyota планирует увеличить прибыль на 10% за счет электрокаров
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Toyota Motor Corp планирует в 2023 году увеличить операционную прибыль на 10%, до $22,2 млрд, благодаря растущим продажам электромобилей на фоне отступающего дефицита микросхем. Об этом в среду, 10 мая, сообщает агентство Reuters.

Согласно планам нового исполнительного директора Toyota Motor Corp Кодзи Сато, автопроизводитель намеревается увеличить долю производимых электромобилей. Таким образом, японская компания планирует продать 202 тыс. электрифицированных Toyota и Lexus в финансовый период с марта 2023 года до марта 2024 года.

Для сравнения: за то же время в прошлом году производитель продал 38 тыс. электромобилей, что в пять раз меньше заявленного плана. Также Сато напомнил, что Toyota Motor Corp представит 10 новых электромобилей к 2026 году, а объем продаж электрокаров к этому моменту достигнет 1,5 млн машин.

Японская компания приняла решение продвигать продажи электромобилей в связи с растущим спросом на китайском рынке. Так, Toyota в конце прошлого года стала ощущать нарастающую конкуренцию со стороны китайской компании BYD, которая начала доминировать на рынке электромобилей в КНР.

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Кроме того, Сато заявил, что японский производитель автомобилей в текущем финансовом году выпустит суммарно 10,1 млн автомобилей ― это на 11% больше, чем в прошлом году. Причиной таких оптимистичных планов стала ситуация в цепочке поставок электронных чипов, дефицит которых был ощутим в индустриях во всем мире в течение последних трех лет, с начала пандемии коронавируса.

7 апреля компания Tesla в пятый раз с начала 2023 года снизила цены в США на свои электромобили. В среднем снижение составило от 2 до 6%. Так, обе версии седана Model 3 подешевели на 3 тыс. долларов, кроссовер Model Y — на 2 тыс. долларов. Самые дорогие машины Model S и Model X можно приобрести со скидкой в 5 тыс. долларов.

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