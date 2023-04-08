Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
Китай объявил о военных учениях в акваториях рядом с Тайванем
Недвижимость
Эксперт рассказал о подводных камнях при покупке квартиры на торгах

Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Toby Scott
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Tesla в пятый раз с начала года снизила цены в США на свои электромобили. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает Reuters.

В среднем снижение составило от 2 до 6%. Так, обе версии седана Model 3 подешевели на $3 тыс., кроссовер Model Y — на $2 тыс. Самые дорогие машины Model S и Model X можно приобрести со скидкой в $5 тыс.

Уточняется, что очередное снижение цены связано с готовностью США принять более жесткие стандарты, которые, как ожидается, ограничат налоговые льготы на электромобили.

После нескольких снижений цен продаваться электромобили стали чуть лучше — в США, Китае и других рынках зафиксировано увеличение продаж на 4%. Всего в первом квартале Tesla продала 423 тыс. машин.

Электромобиль как инвестиция: можно ли сэкономить у розетки
Какие преимущества есть у электротранспорта

17 января эксперты «Авто.ру» рассказали, что в 2022 году средняя цена новых электромобилей в России снизилась с 9,8 млн до 5 млн рублей. Аналитики считают, что это произошло из-за того, что поменялась структура предложения — на рынке стало больше относительно недорогих машин на электротяге. Так, если в первой половине прошлого года около 95% моделей в продаже стоили более 5 млн рублей, то к концу 2022 года их доля составила не более 30%.

30 декабря стало известно, что электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе в ноябре 2022 года. В последний месяц осени прошлого года Tesla сумела продать на европейском рынке 19 144 кроссовера Model Y. Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Tesla Model Y удалось обогнать по продажам такие европейских бестселлеры рынка, как Dacia Sandero и Toyota Yaris.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023