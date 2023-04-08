Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Компания Tesla в пятый раз с начала года снизила цены в США на свои электромобили. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает Reuters.
В среднем снижение составило от 2 до 6%. Так, обе версии седана Model 3 подешевели на $3 тыс., кроссовер Model Y — на $2 тыс. Самые дорогие машины Model S и Model X можно приобрести со скидкой в $5 тыс.
Уточняется, что очередное снижение цены связано с готовностью США принять более жесткие стандарты, которые, как ожидается, ограничат налоговые льготы на электромобили.
После нескольких снижений цен продаваться электромобили стали чуть лучше — в США, Китае и других рынках зафиксировано увеличение продаж на 4%. Всего в первом квартале Tesla продала 423 тыс. машин.
17 января эксперты «Авто.ру» рассказали, что в 2022 году средняя цена новых электромобилей в России снизилась с 9,8 млн до 5 млн рублей. Аналитики считают, что это произошло из-за того, что поменялась структура предложения — на рынке стало больше относительно недорогих машин на электротяге. Так, если в первой половине прошлого года около 95% моделей в продаже стоили более 5 млн рублей, то к концу 2022 года их доля составила не более 30%.
30 декабря стало известно, что электрокар Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе в ноябре 2022 года. В последний месяц осени прошлого года Tesla сумела продать на европейском рынке 19 144 кроссовера Model Y. Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Tesla Model Y удалось обогнать по продажам такие европейских бестселлеры рынка, как Dacia Sandero и Toyota Yaris.