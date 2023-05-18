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ЭСК признала ошибкой решение Кукуляка удалить Денисова в матче «Химки» — «Спартак»

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Фото: ФК «Спартак»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение о том, что арбитр матча 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» Евгений Кукуляк ошибочно вынес второе предупреждение и удалил с поля игрока москвичей Даниила Денисова, сообщает 18 мая пресс-служба РФС.

Члены комиссии не нашли критериев безрассудного нарушения правил со стороны Денисова против игрока «Химок» Жаниу Бикела.

Отмечается, что судья среагировал на симуляцию Бикела. «Комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара», — говорится в заявлении.

В ЭСК добавили, что в остальных игровых эпизодах арбитр разобрался верно, пишет «Газета.Ru».

В итоге эта встреча завершилась со счетом 1:1.

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После 27 туров «Спартак» занимает третье место, имея в своем активе 50 очков, а у «Химок» только 18 баллов и они в настоящее время находятся в зоне вылета.

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