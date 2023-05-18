Военный эксперт объяснил публикацию FT о решающих месяцах для Киева

Публикацию Financial Times о том, что в следующие пять месяцев Киеву выпадет шанс изменить ситуацию в конфликте, надо рассматривать исключительно как пропагандистскую агитку для давления на союзников. Об этом 18 мая «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Я думаю, что этот прогноз можно назвать мотивирующим для союзников. Он скорее — одно из мероприятий по удержанию контроля над концессией по разделу русской земли. Все вложились, потратили деньги и ресурсы, а результатов не видно. Сейчас, поскольку начались разброд и шатание, им открытым тестом говорят: ребят, если вы начнете дергаться, всё развалится, ваши денежки сгорят, а вы останетесь ни с чем. Надо терпеть», — сказал он.

По мнению военного эксперта, смысл публикации — это «давайте напряжемся и денежки еще дадим». Он отметил, что «решающие месяцы» для Украины постоянно переносились.

«Прошлой осенью речь шла о том, что зимой будут решающие месяцы для Украины, зимой, что всё решится весной во время так называемого контрнаступа, теперь, получается, речь идет уже не про лето, а про осень. В такой ситуации важно, чтобы все эти участники концессии терпели и давали Украине всё, что могут и не могут», — сказал эксперт.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам необходимо больше времени для того, чтобы подготовиться к контрнаступлению. По его словам, бригады для наступления уже сформированы и полностью готовы к участию в боевых действиях, однако Вооруженные силы Украины по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.