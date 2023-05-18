Дети из российских поселков Шпицбергена отпраздновали День Конституции Норвегии

Дети из российских поселков Шпицбергена приняли участие в праздновании Дня Конституции Норвегии. Об этом «Известиям» 18 мая сообщил генеральный директор компании «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

Отмечается, что одна из неотъемлемых составляющих праздника, который состоялся 17 мая, — детский парад. Впервые он был проведен в 1870 году по инициативе писателя и общественного деятеля Бьёрнстьерне Бьёрнсона. Тогда в нем приняли участие 1200 мальчиков, а девочки в парадах стали участвовать с 1889 года.

В этом году 16 детей шахтеров компании «Арктикуголь» принимали участие в параде, пели на английском, а руководитель школы был приглашен на обед в резиденцию губернатора Шпицбергена.

«Мы трудимся на Шпицбергене и поддерживаем конструктивные отношения с норвежской стороной. Нам показалось крайне важным поддержать эту добрую традицию участия российских детей в этом празднике. Безусловно, с одобрения родителей в сопровождении директора и учителей школы они поехали на парад, а мы, со свой стороны, оказали максимальное содействие. Знаю, что все остались довольны», — сказал Неверов.

Ранее, 9 мая, в Северном Ледовитом океане на норвежском архипелаге Шпицберген прошел парад Победы.