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Сунак назвал последствием Brexit появление дешевого пива в Британии

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утверждает, что благодаря выходу Британии из ЕС (Brexit) в барах страны появится более дешевое пиво. Об этом сообщает 17 мая газета The Guardian.

«Мы изменили акцизы на алкоголь, как следствие, этим летом вы сможете получить более дешевое пиво», — отметил Сунак.

По мнению британского премьера, Brexit положительно сказался на экономике страны, она пошла в рост, а доходы населения «значительно превосходят ожидания».

Он добавил, что также благодаря Brexit удалось снизить НДС на средства личной гигиены, пишет «Газета.Ru».

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В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit. 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

В мае 2021 года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу страны из состава сообщества. Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

Вместе с тем в конце 2022 года сообщалось, что около половины британских компаний испытывают затруднения из-за новых правил, вступивших в силу после выхода Великобритании из Евросоюза.

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