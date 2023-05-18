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Политолог Колташов предрек рост производства электроники в России
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Политолог Колташов предрек рост производства электроники в России

Политолог Колташов: Россию ждет рост производства электроники
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Россию ждет развитие металлургического сектора и рост производства электроники. Такой прогноз в разговоре с «Известиями» 18 мая дал политолог Василий Колташов.

Он отметил, что в 2022 году металлургическая отрасль России оказалась под ударом, однако теперь, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, всё это осталось в прошлом.

«Не то чтобы нет сокращения производства, наоборот, восстановление идет. И на этом фоне <...> приятно выглядят новости о росте производства электроники на 10%», — подчеркнул Колташов.

По словам политолога, расширение производства электроники, а особенно микроэлектроники, крайне важная задача для России.

«Мы начинаем с низкого старта, с низкой позиции, потому что эта сфера не очень учитывалась и не очень интенсивно развивалась <...> Сейчас мы понимаем, что нужно самое важное производить самим, потому что мир полон опасностей», — добавил политолог.

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В апреле Мантуров заявил, что российские производители радиоэлектроники в 2023 году могут удвоить долю своей продукции на внутреннем рынке.

В августе 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что финансирование развития отечественной электронной промышленности будет осуществляться в беспрецедентных объемах.

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