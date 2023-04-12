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Мантуров указал на возможность РФ удвоить долю своей электроники на рынке

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российские производители радиоэлектроники в 2023 году могут удвоить долю своей продукции на внутреннем рынке. Как сообщил 12 апреля вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в настоящее время Россия осваивает выпуск технологического оборудования для данной отрасли.

По его словам, только за прошлый год в РФ освоили собственный выпуск более тысячи предметов электроники.

«Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, недостаточно, но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%», — сообщил министр в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

При этом власти, подчеркнул вице-премьер, сделают стратегический акцент на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции. В частности, начато освоение производства технологического оборудования для литографии, травления и выращивания кристаллов, увеличивается выпуск спецматериалов, разрабатывается программное обеспечение для отечественной электронной компонентной базы.

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28 декабря 2022 года в Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали «Известиям», что Минцифры России совместно с Минпромторгом прорабатывают необходимость разработки механизмов финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции. В том числе рассматривается предоставление льготных кредитов «на закупку для конечных потребителей», а также на закупку продукции для дальнейшей реализации для сетей розничной торговли.

До этого в августе прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что финансирование развития отечественной электронной промышленности будет осуществляться в беспрецедентных объемах. По его словам, сформирован план на восемь лет.

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