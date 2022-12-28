Минпромторг рассмотрит поддержку потребителей радиоэлектронной продукции РФ

Минцифры России совместно с Минпромторгом прорабатывают необходимость разработки механизмов финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции, рассказали «Известиям» 28 декабря в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В том числе рассматривается предоставление льготных кредитов «на закупку для конечных потребителей», на закупку для дальнейшей реализации для сетей розничной торговли, а также посредством возврата части стоимости покупателям отечественной радиоэлектроники.

«По итогам оценки экономического и социального эффекта от данной меры будет принято соответствующее решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что отечественный вендор ICL (производитель компьютеров, мониторов, ноутбуков) обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву и предложил новые меры поддержки отечественных производителей электроники, в частности введение запрета на параллельный импорт ряда иностранной техники. Также в ICL предлагают стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кешбэка для покупателей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 августа заявил, что финансирование развития отечественной электронной промышленности будет осуществляться в беспрецедентных объемах. По его словам, сформирован план на восемь лет.