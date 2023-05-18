Политолог Колташов объяснил значимость для России Севморпути

Северный морской путь может стать самым безопасным маршрутом, связывающим Россию и Китай. Об этом «Известиям» в четверг, 18 мая, рассказал политолог Василий Колташов.

«Северный морской путь развивается и будет развиваться, обеспечивая большие возможности в перевозке товаров. Это будет направление, где будет нарастать поток судов», — заявил Колташов.

Политолог отметил, что в последнее время нагрузка на транспортную систему увеличилась. Если раньше основной поток грузов был с Востока на Запад, то сейчас наоборот, и в связи с этим Севморпуть становится необходимым маршрутом для разгрузки направления.

Также Колташов подчеркнул, что Северный морской путь надежно защищен от воздействия недружественных стран коллективного Запада. Благодаря своей географии, он может стать самым безопасным маршрутом для КНР.

«Здесь, конечно, мы видим уже возможности такого развития сотрудничества между нашими странами, которые даже больше, чем союзнические. Это защита интересов друг друга для того, чтобы вместе обеспечить экономический рост и развитие производства и торговли», — подытожил Колташов.

Ранее, 3 марта, глава Красноярского края Александр Усс рассказал, что регион делает ставку на освоение Арктики и крупные инфраструктурные проекты. Он заявил, что одна из важнейших задач — увеличить транспортную доступность северных территорий.

27 февраля в пресс-центре МИЦ «Известия» проходила пресс-конференция на тему: «Арктика: проблемы и возможности», приуроченная к Дню Арктики. На ней поговорили о развитии Северного морского пути, климате Арктики, динамике таяния льдов, перспективах арктического туризма и международном сотрудничестве в регионе.

Ранее, 24 октября 2022 года, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал «Известиям» данные о том, что российский торговый флот переориентируется на Восток. Он отметил, что США и страны ЕС ввели и продолжают вводить ряд ограничений на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

На этом фоне вместо заходов в американские и британские порты российские суда увеличили заходы в Турцию, Китай, Индию, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Он также добавил, что главный упор сейчас делается на быстрое развитие Северного морского пути.