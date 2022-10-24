Эксперт отреагировал на данные о росте морских перевозок из России на Восток

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов 24 октября прокомментировал «Известиям» данные о том, что российский торговый флот переориентируется на Восток.

Ранее «Коммерсант» написал о том, что увеличилось судоходство в восточном направлении. В частности, число заходов российских судов в порты Турции увеличилось на 44,6%, до 1116, Китая — до 391 захода, пишет «Газета.Ru».

Вавилов отметил, что начало спецоперации усилило противостояние Запада против России: США, страны ЕС ввели ряд ограничений, которые продолжают вводиться и по сей день.

«Одним из первых запретов был отказ заходить судам под российским флагом в порты некоторых западных стран. Логистические и торговые цепочки всего мира рухнули. Наша страна в таких условиях начала быстрый процесс освоения новых рынков для торговли, смещая акцент на Восток», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь заходы российских судов в американские и британские порты полностью прекратились весной, а в порты ЕС по итогам третьего кварталы рухнули в 10 раз и могут упасть до нуля при введении потолка цен на морские перевозки российской нефти, указал Вавилов.



«Зато на этом фоне увеличились заходы наших судов в Турцию, Китай, Индию, страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. За 9 месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32,5% и достиг почти $136 млрд. <...> При этом Россия сохраняет торговый профицит», — отметил Вавилов.

Он отметил, что растет товарооборот с Турцией, Индией, странами Латинской Америки и Африки.



«Итогом западных санкций стало изменение мирового торгового оборота, в котором Россия успешно находит новых партнеров и быстро увеличивает суммы торговли. Да, еще множество проблем остается не решенными. В основном они касаются логистики и инфраструктуры. Необходимо создание своего торгового флота, страховых компаний, налаживание производства контейнеров», — сказал Вавилов.

Он также добавил, что главный упор сейчас делается на быстрое развитие Северного морского пути.