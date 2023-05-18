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В России создадут холдинг для импортозамещения в нефтехимии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России создается новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии. «Ростех» объединит не менее 15 химических предприятий, рассказал «Известиям» источник в госструктурах. Продукция будет выпускаться для авиапрома, здравоохранения, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

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В 2022 году Совет ЕС ввел запрет на экспорт в РФ целого ряда товаров химического производства, который, по мнению Брюсселя, мог быть использован для военных нужд.

«В списке планируемой новым холдингом к выпуску продукции — самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое», — перечислил собеседник «Известий».

По его словам, в состав новой структуры войдут 13 предприятий корпорации «Росхимзащита», Институт пластмасс им. Петрова, Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС) и ряд других организаций. Головной структурой должно стать объединение «Союзхимэкспорт», добавил источник.

На базе холдинга задуман запуск новых производств, в которые планируется инвестировать порядка четыре млрд рублей, сказал он. В «Ростехе» информацию о создании нового холдинга подтвердили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вместе с теми: в России создается новый нефтехимический холдинг

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