Остаться в балансе: импортозамещение в нефтехимии может поддержать на плаву ключевые российские отрасли

Санкции против России стали серьезным вызовом для экономики страны. Чтобы минимизировать риски и издержки, нужна другого порядка координация между различными взаимосвязанными звеньями производственных и экономических цепочек, особенно в стратегически важных отраслях. Наглядным примером здесь может быть производство полимерных изделий для строительства, ЖКХ, медицины и других отраслей. Подробнее — в материале «Известий».

Рекомендации антимонопольщиков

Стабилизация внутреннего рынка на фоне внешних ограничений стала приоритетной задачей российской экономики в последние несколько недель. Правительство призывает российских производителей сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке.

Касается это и отечественной нефтехимии. «Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют», — говорится в письме Федеральной антимонопольной службы от 29 марта 2022 года. В письме ведомство указало на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на нефтегазохимическую продукцию. Рекомендация ведомства касается всей цепочки — от продаж сырья до реализации готовой продукции.

При этом производственная цепочка при создании продукции на основе полимеров — труб, упаковки, стройматериалов, медицинских изделий и прочего — насчитывает сразу несколько звеньев, от которых зависит цена для конечного потребителя.

Так, стоимость готовых товаров формируется из стоимости сырья, его переработки, производства конечных товаров и наценки дистрибьютеров.

Ценообразование на сырье для производства полимеров лежит на добывающих нефть и газ компаниях, которые не всегда сдерживают цены из-за волатильности рынка и других факторов. При этом сами нефтехимики, закупающие это сырье, лишь продают синтезированные ими полимеры производителям конечной продукции. Только на этом этапе из полимеров делаются сами товары: трубы, стройматериалы, упаковка и прочее. В конце этой цепочки не редко встречаются и дистрибьюторы, которые также увеличивают стоимость продукции при реализации.

Первые недели жизни в режиме мобилизационной экономики показали, что в этой цепочке есть как успешные примеры сдерживания цен, так и существенный рост в отдельных сегментах, пишет «Коммерсант».

Доступные трубы

Так, например, в сегменте строительства благодаря сдерживанию цен на отечественные базовые полимеры уже второй месяц получается удерживать цены на полимерные трубы, востребованные в строительстве жилья и ЖКХ. Напомним, строительство, являясь потребителем большого количества материалов и услуг, традиционно выступает локомотивом экономики в сложные времени.

Насколько важен фактор собственной сырьевой базы показывает история с ценой на минеральную вату, которая в марте выросла на 14-23%, в 5-7 раз опередив рост цен на конкурентный продукт — строительный пенополистирол, говорят источники на рынке. Полистирол в России производит, по сути, одна компания — СИБУР. Это в принципе крупнейший российский производитель полимеров, который марте заморозил цены на полимеры. Компания планирует и в апреле продолжить сдерживать цены на свою продукцию в пределах не более 5% в среднем по портфелю. Если рост по ключевым продуктам и будет, то только в пределах корректировки на рост себестоимости производства из-за использования импортируемых компонентов, говорят в СИБУРе. В то же время стоимость импортных полимеров в марте значительно увеличилась — стоимость поставок полиэтилена из стран Ближнего Востока, например, выросла на 45%. Еще 10 лет назад это стало бы катастрофой для российского рынка. Но в последние годы в стране были построены заводы по выпуску полиэтилена, полипропилена, пенопоплистирола, ПЭТФ и другие, которые на 80-90% закрыли внутренние потребности.

Сдерживание роста цен на рынке полимеров позволит не допустить необоснованного их повышения в самых разных отраслях экономики: строительстве, медицине, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Подобные меры помогут поддержать не только те предприятия, которые занимаются переработкой, но и отечественных производителей стройматериалов, труб, медицинских изделий и продовольствия.

Капризная упаковка

Едва ли не больше всего внимания сейчас привлекает к себе тема цен на продукты питания. Рост стоимости на продукты, зачастую движимый ажиотажным спросом потребителей, иногда объясняется и увеличением цен на упаковочные материалы. При этом полимеры занимают самый большой сегмент российского рынка упаковки, входящего в десятку крупнейших в мире (восьмое место по объему производства). Упаковка из полимеров ежегодно вытесняет с рынка другие виды за счет более привлекательных и экономичных решений для производителей. За последние несколько лет, по данным NeoAnalytics, производство и потребление упаковки из пластика увеличилось более чем на 50%. Происходит это в том числе благодаря импортозамещению — российские производители все чаще используют отечественную продукцию во всех возможных сферах производства. Растут и объемы производства пищевых продуктов. А это основной потребитель упаковки. Так, в 2019 году рост этот рост составил 4,9% по отношению к предыдущему году.

Но ситуация, складывающаяся в российской экономике в условиях новых и масштабных санкций со стороны Запада, беспрецедентная, и ее нельзя сравнивать ни с тем, что происходило в 2008 году, ни с кризисом 2014 года, считает управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк:

— Слишком много причин роста себестоимости продукции в том числе. Это и экономические причины, и геополитические, и эмоциональные, когда уходят поставщики, ломается логистика, особенное для тех, кто работал с Европой. Но если говорить об упаковке, то компании держат цены на сырье для внутреннего рынка, для производителей. И некоторые производители тоже цены на упаковку не повышают. И когда говорят, что в цене выросло все по цепочке, это не совсем верно.

По мнению Ильи Березнюка, повышение цен на упаковку не должно критично сказаться на стоимости продуктов.