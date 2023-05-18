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В России стали закрываться авторизованные сервисные центры Apple

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В РФ с начала года прекратило работу уже несколько авторизованных сервисных центров Apple, узнали «Известия». Например, больше не существует АСЦ McLabs в Москве. На официальном сайте компании указано, что устройства больше не принимаются на обслуживание, а вся сданная техника будет выдана владельцам.

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Аналогичная судьба постигла и офис B2X в Санкт-Петербурге. Московский АСЦ «Бробролаб» на своем официальном сайте объявил кампанию по сбору 6 млн рублей на продолжение деятельности.

Основатель и гендиректор «Бробролаб» Дмитрий Кирьянов заявил, что прямые убытки компании после введения западных санкций и ухода Apple из России составляют 1,1 млн рублей в месяц.

«Процесс закрытия авторизованных сервисных центров — логичный и неудивительный. Существенная часть ремонтов и обращений перенеслась в «серую» зону. Ситуация с запчастями также нестабильна», — объяснил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

По словам источника «Известий», близкого к одному из IТ-дистрибьюторов, в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, которые не относятся к крупным компаниям или сетевым ритейлерам, таким как Re:Store или «М.Видео».

Он напомнил, что сейчас Apple не поставляет запчасти и комплектующие в Россию напрямую, а распределяет их по АСЦ через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран. Это серьезно увеличивает, во-первых, сроки гарантийного ремонта, во-вторых — стоимость постгарантийного обслуживания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сервисный мор: в России закрываются авторизованные центры Apple

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