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Эксперт объяснила причину проблем с устройством сирот в приемные семьи

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Фото: РИА Новости/Александр Калинин
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Учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, не смогли в полной мере переориентировать работу с поддержания здоровья ребенка на заботу о его дальнейшей судьбе из-за отсутствия единого стандарта в плане жизнеустройства детей и нехватки специалистов, считает президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

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Для 62% попавших в учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до четырех лет, отсутствует план по дальнейшему жизнеустройству. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном аппаратом уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Составлять индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка по закону должно учреждение, куда он попал, совместно с органами опеки, пояснила Елена Альшанская. Такая норма действует с 2015 года. Ранее этим занимались только органы опеки. Однако до сих пор нет типового образца такого плана, утвержденного на федеральном уровне.

«Поэтому учреждения на местах часто формируют их сами, кто во что горазд. Иногда они абсолютно несодержательные, формальные. Либо их вообще может не быть», — пояснила она.

Также для работы по устройству детей в семью нужны и квалифицированные кадры в достаточном количестве.

«В доме ребенка, как правило, есть один-единственный сотрудник, который работает с этими задачами. Обычно это специалист по социальной работе. Но он слишком загружен документооборотом», — пояснила Альшанская.

В существующих условиях у таких специалистов не всегда хватает ресурса вникать еще и в историю каждого ребенка, ситуацию у него в семье, перспективы, заключила специалист.

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