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В Колумбии нашли живыми четырех детей спустя 16 дней после крушения самолета

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Фото: Соцсети
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В Колумбии нашли живыми четырех детей, которые пропали после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро 17 мая.

«После напряженных поисков, которые провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Самолет Cessna 206 потерпел крушение 1 мая. У борта отказал двигатель, экипаж подал аварийный сигнал. Найти воздушное судно удалось только после более чем 370 часов поисков. Тогда на борту обнаружили тело пилота, остальных пассажиров в самолете не было.

16 мая в джунглях нашли тела троих взрослых. Известно, что на борту самолета было семь человек, из них четыре несовершеннолетних.

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