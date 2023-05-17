Подмосковную Балашиху окутало дымом из-за пожара

В городе Балашиха Московской области в одном из микрорайонов небо затянуло дымом от пожара. Кадрами поделились в Сети местные жители.

Очевидцы сообщают о лесном пожаре около НИИ противопожарной обороны. Официальных сообщений о возгорании пока не поступало, причины задымления в микрорайоне Балашиха-3 на данный момент неизвестны.

Ранее, 17 мая, Гидрометцентр России сообщил, что в Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Период предупреждения — вплоть до пятницы, 19 мая.

Также глава МЧС Александр Куренков сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон.