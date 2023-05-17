В Подмосковье «желтый» уровень пожарной опасности продлили до пятницы

«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлили в Московской области до пятницы, 19 мая. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 17 мая.

«Период предупреждения — до 11:00 19 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее предупреждение действовало до полудня четверга.

17 мая глава МЧС Александр Куренков сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон, передает RT.

Глава ведомства подчеркнул, что один из наиболее подверженных пожарам регионов — Свердловская область. Там число очагов возгораний выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.

14 мая стало известно, что за сутки в России потушили 95 природных пожаров. Отмечалось, что к полуночи в тот день в стране всё еще действовали 64 очага огня на площади 25 932 га.

Ранее, 10 мая, в МЧС сообщили, что в Курганской, Свердловской и Тюменской областях ликвидированы все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам.