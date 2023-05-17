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В Подмосковье «желтый» уровень пожарной опасности продлили до пятницы

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлили в Московской области до пятницы, 19 мая. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 17 мая.

«Период предупреждения — до 11:00 19 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее предупреждение действовало до полудня четверга.

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17 мая глава МЧС Александр Куренков сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон, передает RT.

Глава ведомства подчеркнул, что один из наиболее подверженных пожарам регионов — Свердловская область. Там число очагов возгораний выросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.

14 мая стало известно, что за сутки в России потушили 95 природных пожаров. Отмечалось, что к полуночи в тот день в стране всё еще действовали 64 очага огня на площади 25 932 га.

Ранее, 10 мая, в МЧС сообщили, что в Курганской, Свердловской и Тюменской областях ликвидированы все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам.

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