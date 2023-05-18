Кардиолог развеяла основные мифы о гипертонии

Заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия развеяла популярные мифы о предрасположенности к гипертонии. Об этом говорится на сайте минздрава Московской области в среду, 17 мая.

По словам специалиста, гипертония есть у каждого шестого человека, однако люди не знают о ее наличии. Потому болезнь часто называют «тихим убийцей»: при отсутствии симптомов внезапно случается инсульт, пишет сайт kp.ru.

Врач назвала страшным заблуждением мнение, что гипертонией страдают только пожилые люди. Болезнь эта может проявляться даже у детей. Специалист подчеркнула, что единственным способом узнать, есть ли у человека высокое кровяное давление, является его измерение.

Также Соселия указала на то, что хорошее самочувствие не является гарантией того, что гипертония не развивается.

Врач также подчеркнула, что опасен миф, будто при нормализации артериального давления можно прекратить прием лекарств. Это приведет лишь к возвращению недуга, а гипертонию необходимо контролировать всю жизнь.

Соселия добавила, что важно также следить за питанием, но полностью не исключать из рациона соль. Оптимальная порция соли составляет 4–5 г в сутки.

Ранее 17 мая диетолог-кардиолог Асият Хачирова заявила Life.ru, что правильное питание поможет бороться с высоким давлением. Речь идет о здоровом типе питания с пониженным содержанием соли. Также специалист посоветовала обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, в котором много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе, пишет RT. Она добавила, что рацион должен быть сбалансирован по всем группам нутриентов.

Также 17 мая врач-кардиолог, к.м.н. Денис Соколов призвал измерить давление и вызвать скорую помощь при первых признаках гипертонического криза.

Специалист предупредил, что лечить повышенное артериальное давление самостоятельно, без консультации специалиста нельзя.

16 мая терапевт, гастроэнтеролог и главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин перечислил симптомы приближающихся инфаркта и стенокардии. По его словам, предвестниками проблем с сердцем могут быть боль в горле, изжога, храп и даже бессонница, отмечает телеканал «360». По его словам, стоит обратить внимание и на непрекращающийся сухой кашель. Врач добавил, что иногда заболевания сердечно-сосудистой системы маскируются под расстройства желудочно-кишечного тракта.

В апреле ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) заявили, что высокое давление в 30 лет связано с ухудшением здоровья мозга в возрасте около 75 лет. В особенности это относится к мужчинам. Ученые подчеркнули, что забота о давлении в раннем взрослом возрасте очень важна для здоровья мозга в будущем, пишет «Ридус».

В 2020 году эксперты организации Blood Pressure UK из Великобритании заявили, что употребление сушеной рыбы может представлять опасность для людей, страдающих от повышенного давления. Причина кроется в большом количестве соли, которое содержится в этом продукте, отмечает телеканал «Звезда». В результате чрезмерного потребления соли организм начинает удерживать воду, излишки которой оказывают дополнительное давление на стенки сосудов, еще больше повышая давление.