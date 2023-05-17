Кардиолог призвал вызывать скорую при признаках гипертонического криза

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Денис Соколов призвал измерить давление и вызвать скорую помощь при первых признаках гипертонического криза.

«Следует принять 25 мг каптоприла или 10 мг нифедипина. Необходимо исключить такие препараты, как дибазол, папазол: они в данном случае неэффективны», — подчеркнул Соколов в беседе с РИАМО в среду, 17 мая.

Специалист предупредил, что лечить повышенное артериальное давление самостоятельно, без консультации специалиста, нельзя, отмечает телеканал «360».

Кроме того, нельзя превышать дозировки препаратов, поскольку резкое понижение давления может привести к серьезным осложнениям, пишет RT.

Врач добавил, что профилактикой артериальной гипертензии является ведение здорового образа жизни. Это и качественное питание, и отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность, устранение стрессовых факторов, баланс между сном, работой и отдыхом. Также нужно следить за показателями артериального давления и при необходимости обращаться к врачу для консультации, обследования либо назначения лечения.

Также врач рассказал, как правильно измерять артериальное давление. Так, делать это следует в спокойной обстановке. Если человек ходил или выполнял какую-то работу, стоит отдохнуть пару минут. Кроме того, не рекомендуется измерять давление после курения или употребления кофе. В данном случае следует подождать примерно полчаса, пишет сайт kp.ru. Руку необходимо положить на стол, расслабить и зафиксировать в одном положении. Середина манжеты при измерении должна находиться на уровне сердца, отмечает Life.ru.

В августе прошлого года кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский перечислил характерные симптомы гипертонического криза.

К ним относятся носовое кровотечение, дурнота, пелена перед глазами. Красноречивее всего, отметил специалист, о кризе говорят цифры на тонометре. По словам кардиолога, очень быстро верхнее давление может подняться до 200–250 мм ртутного столба, а нижнее — до 140–150 мм.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как вести себя метеочувствительным людям при повышенном давлении. По ее словам в беседе с телеканалом «Звезда», стоит использовать препараты-антиагреганты для лечения симптомов, возникающих во время перепадов давления. При этом медик подчеркнула, что терпеть боль в таких случаях категорически не рекомендуется.