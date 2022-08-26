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Кардиолог перечислил характерные симптомы гипертонического криза

Врач Серебрянский: пелена перед глазами и одышка являются признаками гипертонического криза
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Seeger
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Гипертонический криз — опасное состояние, при котором происходит резкое и чрезмерное повышение артериального давления. Спровоцировать его может что угодно, от сильного стресса до горячего душа, рассказал 26 августа кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

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«Может произойти носовое кровотечение, потому что, если сосуды слабые, может произойти их разрыв. На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность», — сказал врач в беседе с «Москвой 24».

Среди других симптомов гипертонического криза он назвал дурноту и пелену перед глазами. Однако красноречивее всего о кризе говорят цифры на тонометре. По словам кардиолога, очень быстро верхнее давление может подняться до 200-250 мм ртутного столба, а нижнее — до 140-150 мм.

Врач посоветовал не игнорировать симптомы и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Он отметил, что без своевременного лечения криз может привести к инсульту и инфаркту миокарда, а в особенно тяжелых случаях — к летальному исходу.

Ранее, 24 августа, в Федеральном научно-клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий (ФНКЦ) призвали москвичей с кардиологическими проблемами дополнительно обследоваться у врача из-за смога. В центре пояснили, что смог может негативно повлиять на работу сердца. Также на этом фоне может подниматься давление и нарушаться сердечный ритм, что повышает риск обострения различных хронических заболеваний.

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