Кардиолог перечислил характерные симптомы гипертонического криза

Гипертонический криз — опасное состояние, при котором происходит резкое и чрезмерное повышение артериального давления. Спровоцировать его может что угодно, от сильного стресса до горячего душа, рассказал 26 августа кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

«Может произойти носовое кровотечение, потому что, если сосуды слабые, может произойти их разрыв. На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность», — сказал врач в беседе с «Москвой 24».

Среди других симптомов гипертонического криза он назвал дурноту и пелену перед глазами. Однако красноречивее всего о кризе говорят цифры на тонометре. По словам кардиолога, очень быстро верхнее давление может подняться до 200-250 мм ртутного столба, а нижнее — до 140-150 мм.

Врач посоветовал не игнорировать симптомы и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Он отметил, что без своевременного лечения криз может привести к инсульту и инфаркту миокарда, а в особенно тяжелых случаях — к летальному исходу.

Ранее, 24 августа, в Федеральном научно-клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий (ФНКЦ) призвали москвичей с кардиологическими проблемами дополнительно обследоваться у врача из-за смога. В центре пояснили, что смог может негативно повлиять на работу сердца. Также на этом фоне может подниматься давление и нарушаться сердечный ритм, что повышает риск обострения различных хронических заболеваний.