Метеорологи спрогнозировали рекордное повышение температуры в ближайшие годы

Специалисты Всемирной метеорологической организации спрогнозировали рекордное повышение температур в ближайшие годы. Об этом говорится в докладе ВОЗ, который был опубликован в среду, 17 мая.

Повышение температур может стать рекордным за всё время наблюдения за погодой и климатом. Причиной станут парниковые газы и естественное явление Эль-Ниньо — теплое течение у берегов Перу.

Согласно выводам специалистов по результатам исследования, в период с 2023 по 2027 год средняя температура на поверхности Земли будет на 1,5 градуса выше, чем в годы доиндустриальной эпохи, пишет REGNUM. Вероятность такого сценария составляет 66%.

Как отметил автор доклада доктор Леон Хермансон, средняя температура на Земле и в дальнейшем будет расти, а это вызывает беспокойство у ученых. По их прогнозам, изменение показателей температуры приведет к увеличению количества дождей в Северной Европе, в Сибири и на Аляске. При этом на ряде территорий Австралии и над Амазонкой объем осадков сократится, пишет «Ридус».

Генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил, что рекордное потепление отразится на здоровье населения, а также на вопросах управления водными ресурсами и экономической безопасности.

15 мая климатолог Алексей Кокорин рассказал, что 2023 и 2024 годы будут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане. Температура увеличится всего на 0,1 градуса, однако количество опасных природных явлений вырастет сильнее.

11 мая старший врач-терапевт, врач высшей категории Олеся Савельева объяснила РИАМО, что резкое изменение погоды может негативно повлиять на людей, которые страдают от хронических заболеваний. По ее словам, на здоровье человека влияет повышение атмосферного давления, температуры и влажности. Высокий риск возникновения проблем со здоровьем при перемене погоды у пожилых людей и людей старческого возраста: возможны перепады артериального давления, вероятность появления сердечной аритмии, пишет сайт aif.ru.

В апреле ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко заявил, что благодаря глобальному потеплению в России начнутся улучшения в сфере экономики и народного хозяйства, отмечает телеканал «360».

10 апреля в национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили об установлении рекордной температуры в водах Мирового океана до 21,1 градуса. Специалисты отмечают, что потепление может привести к различным катаклизмам и новым тепловым рекордам, пишет НСН.

В марте ученые зафиксировали самую маленькую с 1979 года площадь льда в Антарктиде. 25 февраля таяние льда там достигло нового рекордно низкого уровня в 1,79 млн кв. км, пишет RT.

В ноябре ученые на саммите по климату в Египте дали прогноз, что глобальное потепление приведет к новому всемирному потопу через 75–125 лет, отмечает телеканал «Звезда».