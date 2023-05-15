Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Климатолог Алексей Кокорин рассказал, что 2023-й и 2024-й годы будут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане. Температура увеличиться всего на 0,1 градус, однако количество опасных природных явлений вырастет сильнее. Об этом 15 мая рассказал эксперт в беседе с «РИА Новости».
«Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья — это самый большой естественный фактор воздействия на климат — будет сменяться фазой Эль-Ниньо», — сказал Кокорин.
Глобальная температура в этом случае станет выше на 0,1 градус.
По словам эксперта, при фазе Эль-Ниньо поток тепла идет из океана в атмосферу, в отличие от фазы Ла-Нинья, где поток идет из атмосферы в океан.
Процесс смены фаз в Тихом океане может начаться уже во второй половине 2023 года, подчеркнул климатолог. Именно поэтому, 2023 год будет теплее 2022, а 2024 год — теплее 2023.
15 мая отмечается Международный день климата, цель которого — обратить внимание людей к проблеме глобального изменения климата.
Ранее, 3 мая, ученые предупредили о том, что мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения Эль-Ниньо.
Отмечалось, что во время этого погодного явления ветры, дующие на запад вдоль экватора, замедляются, а теплая вода выталкивается на восток, повышая температуру поверхности океана.