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Климатолог предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах

Климатолог Кокорин предупредил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Климатолог Алексей Кокорин рассказал, что 2023-й и 2024-й годы будут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане. Температура увеличиться всего на 0,1 градус, однако количество опасных природных явлений вырастет сильнее. Об этом 15 мая рассказал эксперт в беседе с «РИА Новости».

«Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья — это самый большой естественный фактор воздействия на климат — будет сменяться фазой Эль-Ниньо», — сказал Кокорин.

Глобальная температура в этом случае станет выше на 0,1 градус.

По словам эксперта, при фазе Эль-Ниньо поток тепла идет из океана в атмосферу, в отличие от фазы Ла-Нинья, где поток идет из атмосферы в океан.

Процесс смены фаз в Тихом океане может начаться уже во второй половине 2023 года, подчеркнул климатолог. Именно поэтому, 2023 год будет теплее 2022, а 2024 год — теплее 2023.

15 мая отмечается Международный день климата, цель которого — обратить внимание людей к проблеме глобального изменения климата.

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Ранее, 3 мая, ученые предупредили о том, что мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения Эль-Ниньо.

Отмечалось, что во время этого погодного явления ветры, дующие на запад вдоль экватора, замедляются, а теплая вода выталкивается на восток, повышая температуру поверхности океана.

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