Девушка с неоперированным пороком сердца родила здорового сына в Новосибирске

В Новосибирске 24-летняя девушка с тяжелым неоперированным пороком сердца тетрадой Фалло смогла родить здорового малыша. Об этом 17 мая сообщил минздрав Новосибирской области. О своем диагнозе мама узнала за месяц до родов, попав в областную больницу. Причем за помощью врачей беременная обратилась совершенно по другому поводу.

Врачи готовились к плановому кесареву сечению, в операции предполагалось участие анестезиологов-реаниматологов. Риск внезапной остановки сердца во время родов был крайне высок.

«Однако за день до назначенной даты у плода резко ухудшился кровоток, кесарево сечение нужно было делать незамедлительно. Всю ответственность взяли на себя анестезиологи облбольницы», — говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

Врачам помог разработанный заранее буквально посекундный план действий.

«В моей профессиональной практике пациенты с разновидностями тетрады Фалло несколько раз встречались, но с таким серьезным поражением сердца <…> не было никогда. <…> у нас было время теоретически подготовиться к ее родоразрешению», — подчеркнул руководитель анестезиологической службы Кирилл Грязнов.

Сейчас жительница Новосибирска, родившая сына, находится под наблюдением специалистов в перинатальном центре.

Детей с такой аномалией, как тетрада Фалло, обычно оперируют в раннем возрасте, а без радикального вмешательства средняя продолжительность жизни, по разным научным источникам, составляет от семи до 13 лет.

Врач-акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль 21 апреля рассказала, что, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), есть несколько стадий репродуктивного возраста: юный — до 19 лет; нормальный — от 19 до 35 лет; поздний — от 36 до 45 лет. Специалист отметила, что, учитывая последние мировые тенденции, поздним репродуктивным возрастом или поздними родами считается беременность после 40 лет.