Эксперты оценили сбор ЦБ персональных данных россиян в новой системе

Новая автоматизированная информационная система (АИС) «Страхование» позволит выявлять мошенников уже на стадии заключения договора страхования, снижая издержки страховщиков, и учитывать это в уменьшении стоимости страховок для честных клиентов. А для этого необходимо собрать информацию о страховой истории клиента в единой базе данных, объяснил 17 мая «Известиям» юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Павел Лавренков.

Он уточнил, что в год потери страхового рынка от мошенничества составляют более 3 млрд рублей. В результате компании вынуждены компенсировать их за счет повышения тарифов.

11 мая Центробанк опубликовал на своем сайте проект указания, в котором есть список данных владельцев застрахованных автомобилей и жилья, которые должны храниться в новой АИС. В перечень вошли ФИО, адрес регистрации, паспортные данные, сведения водительского удостоверения страхователя, номер, марка его машины, кадастровый номер объекта недвижимости, его площадь, информация о страховом случае, о размере страховой премии и другие данные о транспортном средстве и недвижимости.

«На сегодня не существует единой базы договоров страхования и страховых случаев. Есть только локальная база по ОСАГО. Сейчас в стране фактически создается полноценное бюро страховых историй, с помощью которого, страховые компании смогут с одной стороны выявлять страховых мошенников, а с другой стороны честным клиентам предоставлять дифференцированный тариф, исходя из истории его предыдущих страховок», — отметил Лавренков.

По его словам, доступ к каким-либо данным в АИС «Страхование» ограничен только лицами, указанными в законе. При этом он считает, что у государства имеются действенные механизмы защиты такой информации.

В свою очередь главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов назвал консолидацию персональных данных россиян трендом последних нескольких лет в России.

«Главное применение подобных данных — бюджетная и налоговая оптимизация, «скоринг» финансового состояния граждан, и, в конечном итоге, некая реформа государственных обязательств. Предполагаю, что эта инициатива — один из первых больших шагов, направленных на получения картины «реальных» доходов граждан, который в свою очередь ведет к потенциальному перераспределению условий их поддержки», — сказал эксперт.

20 декабря 2022 года Госдума приняла в III чтении закон о создании единой автоматизированной информационной системы страхования. Банк России наделили полномочиями по установлению порядка и сроков создания АИС.

6 марта 2023-го регулятор сообщил о создании АО «Национальная страховая информационная система» — оператора новой АИС. В тот же день в Российском союзе автостраховщиков рассказали «Известиям», что передача информации по автострахованию и страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций учрежденному оператору начнется 1 апреля 2024 года.