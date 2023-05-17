Младенец пострадал в массовой аварии в Ставрополе

В Ставрополе произошла массовая авария. Столкнулись три автомобиля. Пострадала новорожденная девочка.

Как сообщает NewsTracker со ссылкой на УГИБДД по региону, на улице Шпаковской водитель Skoda Octavia не смог соблюсти дистанцию и столкнулся с Toyota, ехавшей впереди. От удара ее отбросило на «Волгу».

В больницу доставили младенца, который в момент столкновения находился в детском кресле. Как выяснилось, за рулем Skoda Octavia был водитель, который не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Все водители в момент ДТП были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее, 13 мая, сообщалось о крупном ДТП в Калмыкии, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик DAF с 33-летним иностранцем за рулем. Легковой машиной управляла 48-летняя жительница Краснодарского края. В результате происшествия она скончалась, также погибли трое пассажиров, включая двоих детей.