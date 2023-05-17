Самолет Piper PA-28 рухнул на землю в Коми из-за проводов

Самолет Piper PA-28 Cherokee рухнул на землю в Коми из-за проводов. Инцидент произошел в среду, 17 мая, в Усть-Куломе. «Известия» выяснили, что легкомоторник задел провода при взлете.

«На борту самолета находились два человека, сейчас их осматривают врачи», — отметил источник издания.

По информации «Известий», при крушении самолета пострадал только пилот.

В экстренных службах отметили, что легкомоторный самолет принадлежит Авиалесоохране, он упал во время разведки. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

16 мая в Twitter управление гражданской авиации страны сообщило об обнаружении тел троих взрослых в джунглях Колумбии после крушения самолета. Сейчас продолжают искать детей. На борту самолета было семь человек, четверо из которых несовершеннолетние.

Самолет Cessna206 потерпел крушение еще 1 мая. У борта отказал двигатель, экипаж подал аварийный сигнал. Найти воздушное судно удалось только после более чем 370 часов поисков. Тогда на борту обнаружили тело пилота, остальных пассажиров в самолете не было.