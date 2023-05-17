В Совфеде заявили о нежелании Запада жертвовать истребителями F-16 ради Украины

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в среду, 17 мая, объяснил, почему страны Запада отказываются поставлять самолеты F-16 на Украину.

«Людям военным понятно, что F-16, как и любая другая военная техника, могут быть уничтожены. Сыграет ли это в плюс Пентагону? Вряд ли. Ведь первый сбитый F-16 — это свидетельство не очень высокого уровня этой боевой техники. Мало того, F-16 может быть загублен просто по недоразумению — потому что украинский пилот что-то не то нажал. Мало того, F-16 должны откуда-то летать. Откуда они будут летать с территории Украины — непонятно. А летать с территории Польши — полякам себе дороже. Они тоже станут, мягко говоря, мишенями», — пояснил политик.

Как отметил сенатор, цель стран Запада — не «защитить Украину», а нанести как можно больше ущерба России чужими руками с минимальными для себя издержками.

«Но жертвовать F-16 они не готовы», — заключил Климов.

Ранее в этот день глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями для активного участия в коалиции по поставкам истребителей Киеву. Польский президент Анджей Дуда также заметил, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, но не готова отдавать истребители F-16, передает wPolityce. Аналогичное заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Отказались от поставок F-16 также Франция и Бельгия.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.