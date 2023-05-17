Жители Нижнего Тагила пожаловались на запах гари

Жители Нижнего Тагила пожаловались на серую дымку над городом и запах гари. С вечера 16 мая они ощущают также запах выбросов.

Как уточняет «ТагилСити.Ру» со ссылкой на горожан, запах гари распространился сразу по нескольким районам города, а запах выбросов — по центру города, а также по Дзержинскому и Тагилстроевскому районам.

Сервис Breezometer, который отражает динамику загрязнения воздуха, показывает, что качество атмосферы в данный момент в городе плохое.

В свою очередь волонтеры со ссылкой на «Лесоохрану» сообщили, что в деревне Анатольская задымление. Ветер дует со стороны железной дороги. Что касается выбросов, то 16 мая газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в 1,5 раза.

Агентство отмечает, что в настоящее время в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятным метеоусловиях. Предприятиям рекомендовано снизить количество выбросов.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в воздухе Нижнего Тагила обнаружили превышение нормы диоксида азота в два раза.