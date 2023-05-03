Превышение ПДК диоксида азота обнаружили в воздухе Нижнего Тагила
В воздухе Нижнего Тагила обнаружили превышение нормы диоксида азота в два раза. ТагилСити.Ру проводит замеры воздуха ежедневно при помощи газоанализатора. В этот раз температура воздуха составила +21 градус, северо-восточный ветер дул со скоростью 3 м/с.
Так, газоанализатор зафиксировал в воздухе наличие диоксида азота. После замеров, длившихся 20 минут, показатель вещества составил 0,4 мг/м3. Это превышает ПДК в два раза, отмечает агентство.
Диоксид азота относится ко второму классу опасности. В первую очередь он влияет на дыхательную систему человека. В городе источником выброса диоксида азота являются ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, УВЗ, «Планта» и «Уралхимпласт».
Ранее сообщалось о строительстве в Нижнем Тагиле инновационного мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО. Работы идут по графику, в этом году оба объекта планируется сдать в эксплуатацию.