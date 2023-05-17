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Stellantis отзывает 220 тыс. Jeep Cherokee из-за угрозы возгорания

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar
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Международный автоконцерн Stellantis объявил отзывную кампанию 219 тыс. автомобилей Jeep Cherokee, большая часть из которых продана в Северной Америки. Причиной для профилактики машин стала угроза возгорания модуля крышки багажника с электроприводом. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает информационное агентство Reuters.

Возврату автомобилей для доработки подлежат Cherokee, выпущенные с 2014 года по 2016 год, оснащенные электроприводом крышки багажника. 132 тыс. таких Jeep были проданы на рынке США, 23 тыс. ― в Канаде, 3 тыс. ― в Мексике, 60,5 тыс. ― в остальных странах мира.

По данным источника, в модуль электропривода багажника Cherokee может попасть влага, из-за чего может произойти короткое замыкание, которое грозит возгоранием автомобиля. Это уже третья отзывная кампания автомобилей этой модели, начиная с 2015 года, которую приходится организовывать из-за этой неисправности.

Stellantis планирует разослать владельцам внедорожников официальные уведомления 30 июня, а пока концерн предупредил клиентов об опасности парковки Cherokee вблизи зданий.

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12 мая власти КНР призвали американскую компанию Tesla организовать отзывную кампанию 1 104 622 автомобилей.

В отзывную программу, сообщает источник, попали производимые в Китае Tesla Model 3 и Model Y, а также импортируемые из Соединенных Штатов Америки Model X и Model S.

Китайские власти сочли обязательным наличие регулировки в электромобилях системы рекуперации энергии, которая в машинах Tesla не предусмотрена. Рекуперация ― восстановление энергии, которое происходит в процессе торможения электрокара двигателем. Как правило, рекуперация происходит, когда водитель отпускает педаль газа или нажимает на тормоз. Это значит, что с обновлением программного обеспечения у владельцев Tesla появится возможность выбрать режим рекуперации энергии.

Кроме того, из соображений безопасности власти КНР обязали американскую компанию оборудовать электрокары Tesla системой предупреждения в случае длительного нажатия на педаль акселератора.

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