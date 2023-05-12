Tesla отзывает более миллиона проданных в Китае автомобилей

Власти КНР призвали американскую компанию Tesla организовать отзывную кампанию 1 104 622 автомобилей. Об этом пишет в пятницу, 12 мая, издание Beijing Daily Press.

В отзывную программу, сообщает источник, попали производимые в Китае Tesla Model 3 и Model Y, а также импортируемые из Соединенных Штатов Америки Model X и Model S. Известно, что кампания, которая начнется 29 мая, затрагивает автомобили, выпущенные в период с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года. Электрокары будет необходимо отправить на перепрошивку программного обеспечения.

Китайские власти сочли обязательным наличие регулировки в электромобилях системы рекуперации энергии, которая в машинах Tesla не предусмотрена. Рекуперация ― восстановление энергии, которое происходит в процессе торможения электрокара двигателем. Как правило, рекуперация происходит, когда водитель отпускает педаль газа или нажимает на тормоз. Это значит, что с обновлением программного обеспечения у владельцев Tesla появится возможность выбрать режим рекуперации энергии.

Кроме того, из соображений безопасности власти КНР обязали американскую компанию оборудовать электрокары Tesla системой предупреждения в случае длительного нажатия на педаль акселератора. Авторы отзывной кампании считают, что наличие предупреждающих оповещений о долгом нажатии на педаль газа сможет снизить вероятность аварийных ситуаций.

11 марта появилась информация, что компания Tesla закупит в Корее и Китае недорогие компоненты для своих батарей. Решение Tesla призвано снизить стоимость производства и увеличить энергию в аккумуляторах.