Путин указал на необходимость оперативного принятия закона об утилизации упаковки

Законопроект, обязывающий производителей утилизировать упаковку товаров, должен быть оперативно рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию, заявил 17 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Президент выслушал доклад вице-премьера Виктории Абрамченко, попросившей о поручении главы государства для приоритетного рассмотрения такого законопроекта в период текущей сессии.

«Я думаю, так и нужно будет сделать. Так и поступим. Работа проведена большая, подход, что называется, к снаряду, уже давно начался», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что к обсуждению законопроекта все должны быть готовы, неожиданного для участников процесса нет.

«Поэтому не вижу оснований [откладывать], согласен абсолютно полностью», — заключил он.

Ранее, 15 апреля, правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» об утилизации отходов упаковки.

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект разработанный Минприроды, которым предлагается ввести требования к производителям об утилизации упаковки товаров. Согласно пояснительной записке, обеспечивать утилизацию должны будут компании и индивидуальные предприниматели, которые в России производят товары, в том числе те, которые являются упаковкой.

Это же должны делать импортеры товаров, в том числе упакованных, из государств — членов ЕАЭС и других стран, следует из документа.

В то же время компании, которые практически невозможно выявить, субъектами РОП (расширенной ответственности производителей. — Ред.) предлагается не считать. К ним, например, относятся небольшие производители товаров в упаковке, ритейл и предприятия общественного питания.

Документом также предлагается установить новые подходы к определению ставок экологического сбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.

Ответственность хотят повышать постепенно, чтобы бизнес успел подготовиться и начал честно всё утилизировать.